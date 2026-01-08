Musica e inclusione per i più piccoli a Cavezzo il progetto Rulli Frullini

A Cavezzo nasce “Rulli Frullini”, un progetto educativo e musicale rivolto ai bambini della scuola primaria, dai 6 agli 11 anni. L’iniziativa mira a promuovere l’inclusione attraverso attività sonore e creative, offrendo un’opportunità di crescita condivisa. Un percorso pensato per sviluppare il senso di appartenenza e stimolare la creatività dei più giovani in un contesto di ascolto e partecipazione.

Prende il via a Cavezzo il progetto “Rulli Frullini”, un nuovo percorso educativo e musicale dedicato alle bambine e ai bambini della scuola primaria, dai 6 agli 11 anni. Un’iniziativa che unisce musica d’insieme, creatività e inclusione, inserendosi pienamente nel percorso di rafforzamento dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Cultura e inclusione, a Monreale il progetto "La musica è di tutti" per i ragazzi con disabilità

Leggi anche: Befane in trattore, musica e premi: tutto pronto per l'Epifania a Cavezzo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Quando la musica è inclusione e solidarietà - Sabato pomeriggio, alle 16, il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze sarà il palcoscenico di un concerto benefico ... lanazione.it

Musica, autismo, inclusione: torna il Concertozzo con Elio, PizzAut e gli altri - Dopo il grande successo delle prime tre edizioni (a Bergamo, Carpi e Monza) torna il 4 e 5 luglio il Concertozzo, l’evento annuale di Elio e le Storie Tese che unisce musica, inclusione e solidarietà, ... corriere.it

Musica ed inclusione, binomio vincente nel progetto A.M.I. - Un programma di concerti tra la Campania, la Sicilia, la Basilicata e la Lombardia compone il progetto A. ansa.it

Il 9 gennaio alle 10.00, la XVII edizione di “Danza e Musica oltre le barriere”, un evento speciale al Palacultura Antonello da Messina, con ingresso gratuito. Un’occasione per celebrare l’inclusione sociale, la solidarietà e il talento mettendo in scena una serie - facebook.com facebook

“MUSICA È INCLUSIONE”, GRANDE PARTECIPAZIONE E INTENSA ACCOGLIENZA NELLA CASA CIRCONDARIALE DI MATERA PER CONCERTO DEI GIOVANI CANTANTI LIRICI DELLA ACCADEMIA “OPERA STUDIO 2.0” ORGANIZZATO DA LA CAMER x.com