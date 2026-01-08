Musetti-Wong ATP Hong Kong 2026 | orario tv programma streaming

Il torneo ATP 250 di Hong Kong prosegue con i quarti di finale del singolare maschile, in programma venerdì 9 gennaio. Tra gli incontri, spicca quello tra Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, e il tennista locale Coleman Wong, che ha ottenuto una wild card. Di seguito, orari, programmazione, modalità di visione in tv e streaming per seguire l’appuntamento.

Domani, venerdì 9 gennaio, per quanto concerne l' ATP 250 di Hong Kong, si disputeranno tutti i quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile: l'azzurro Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding, affronterà il tennista di casa Coleman Wong, che ha ricevuto una wild card per il main draw dagli organizzatori. L'incontro si disputerà sul Center Court, sarà il primo del programma, e si giocherà a partire dalle ore 6.30 italiane: l' unico precedente tra i due risale proprio all' ATP di Hong Kong del 2024, quando al primo turno Musetti si impose con lo score di 6-4 7-5. Il match tra Lorenzo Musetti e Coleman Wong del torneo di Hong Kong sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.

