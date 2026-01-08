Musetti-Wong Atp Hong Kong 2026 | a che ora e dove vederla in diretta

Lorenzo Musetti sarà impegnato nei quarti di finale dell’ATP Hong Kong 2026 venerdì 9 gennaio. Dopo aver superato gli ottavi contro Etcheverry, il tennista italiano si prepara a disputare una partita importante. L’evento si svolge a Hong Kong e sarà possibile seguirlo in diretta, con orari e canali di trasmissione disponibili online e su piattaforme televisive dedicate.

Domani, venerdì 9 gennaio, Lorenzo Musetti giocherà i quarti di finale dell'Atp 250 di Hong Kong. Il carrarino ha iniziato il primo torneo dell'anno vincendo agli ottavi contro l'argentino Etcheverry rimontando in 3 set e ha conquistato anche l'accesso alla semifinale di doppio dove è in coppia.

ATP Hong Kong: Musetti e Sonego in finale! Wong e Diallo danno forfait per la semifinale - Poi la notizia del ritiro di Wong e Diallo spalanca loro le porte della finale ... ubitennis.com

Musetti e Sonego in finale in doppio nel torneo Atp di Hong Kong - La prima finale azzurra del 2026 del tennis porta la firma di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, che sfruttano il ritiro di Wong/Diallo e andranno così a caccia del loro primo titolo in coppia nel ... sport.sky.it

I Lorenzi in finale a Hong Kong Dopo la vittoria in mattinata contro Erler/Galloway, gli azzurri avrebbero dovuto affrontare in semifinale Diallo/Wong, che però hanno dato forfait. Musetti e Sonego vanno quindi in finale senza giocare: sfideranno Kirkov/Ste x.com

HONG KONG:Musetti e Sonego volano in finale! A Hong Kong Musetti e Sonego pronti al colpaccio! Il 2026 del tennis italiano parte forte! I "Lollo" nazionali, Musetti e Sonego, approfittando del forfait di Diallo e Wong, volano diretti all'ultimo atto nel torn - facebook.com facebook

