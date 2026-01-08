Multa all’auto della Casa Pia | la direzione fa chiarezza sulla verità dei fatti
La Casa di Riposo “Fossombroni”, nota come Casa Pia, ha diffuso un comunicato per chiarire i fatti relativi alla multa inflitta all’auto parcheggiata durante il servizio. La direzione dell’istituto fornisce dettagli precisi sulla vicenda, evidenziando eventuali circostanze e motivazioni. Questa nota intende offrire trasparenza e chiarire eventuali dubbi sulla questione, confermando l’impegno dell’organizzazione nel rispetto delle norme e delle regole vigenti.
Arezzo, 8 gennaio 2026 – L a Casa di Riposo “Fossombroni”, nota come Casa Pia, fa chiarezza sulla multa all’automobile in sosta durante il servizio. A spiegare la vicenda è stato il direttore Stefano Rossi che, riconoscendo e ribadendo la correttezza tecnica della contravvenzione, ha già provveduto al pagamento della sanzione e ha rinnovato l’invito al “buon senso” rivolto agli agenti della Polizia Municipale per poter garantire il corretto svolgimento di un servizio pubblico essenziale per gli anziani. Lo stesso direttore, inoltre, ha precisato alcune inesattezze e falsità riportate in una nota del Comune di Arezzo inviata martedì 6 gennaio, con particolare riferimento al seguente passaggio: “l’auto sanzionata è di proprietà del direttore della Casa Pia, il quale è titolare di un permesso per l’accesso al garage, non esposto al momento dell’accertamento e, in ogni caso, non valido per la sosta lungo la strada”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
