Multa all' auto della Casa Pia la direzione | È di proprietà dell' Asp Fossombroni Ecco la verità dei fatti

Da arezzonotizie.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito della multa all’auto della Casa Pia, la direzione dell’Asp Fossombroni chiarisce che il veicolo è di proprietà dell’ente. Si intende fare luce sui fatti, smentendo alcune notizie diffuse dal Comune di Arezzo, e richiede supporto legale per tutelare l’immagine dell’azienda e del suo direttore, Stefano Rossi. È importante chiarire la situazione e promuovere un’informazione corretta e trasparente.

Fare chiarezza sull'intera vicenda e chiedere spiegazioni, smentire alcune informazioni non corrette diramate dal Comune di Arezzo e chiedere anche sostegno legale per difendere l'immagine dell'Asp Fossombroni e del suo direttore Stefano Rossi. È stato proprio quest'ultimo che ha voluto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

