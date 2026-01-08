Multa alla Casa Pia | l’ossigeno pesa la sanzione pure Rossi paga ma al Comune dice | o via un raccontiamoci storie

Una multa alla Casa Pia ha acceso il dibattito pubblico, nonostante sia stata già saldata e il servizio garantito. La questione ha portato a confronti tra i responsabili, con il Comune che invita a chiarimenti e a una maggiore trasparenza. In un contesto in cui anche le semplici incomprensioni possono diventare polemiche, resta importante mantenere un dialogo chiaro e rispettoso per garantire fiducia e correttezza.

La multa? Pagata. Il servizio? Fatto. La polemica? Scoppiata lo stesso. Alla Casa di Riposo V. Fossombroni, per tutti la Casa Pia, s'è passati dal trasporto d'ossigeno ai chiarimenti pubblici, perché quando gira una nota storta, poi tocca raddrizzarla. A mettere i puntini sulle "i" è il direttore Stefano Rossi, che spiega come la contravvenzione all'auto in servizio sia tecnicamente corretta e infatti sia già stata pagata senza fare storie. Ma – come dire – pagare un vuol mica dì stare zitti se qualcuno racconta mezze verità. Il nervo scoperto sta in una comunicazione del Comune di Arezzo, dove si dice che l'auto multata sarebbe personale del direttore e che lui avrebbe un garage.

Multa all'auto della Casa Pia. Il Comune di Arezzo: "Sanzione ineccepibile, corretto l'operato dell'agente della polizia municipale" - Sul caso dell’auto della Casa Pia multata dai vigili urbani prende posizione l’amministrazione comunale di Arezzo. corrierediarezzo.it

Multa all'auto della Casa Pia. Il Comune: “Era in divieto di sosta e senza contrassegno” - Precisazioni dopo la denuncia del direttore: "Agente ha agito nel pieno rispetto delle norme" ... arezzonotizie.it

