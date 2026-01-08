Movieplayer Awards 2026 | ecco le nomination al via le votazioni per i film e le serie TV dell' anno

Sono aperte le votazioni per i Movieplayer Awards 2026, che riconoscono i migliori film e serie TV dell’anno. Da oggi e fino al 15 gennaio, gli utenti possono esprimere le proprie preferenze tra le nomination ufficiali. I vincitori saranno annunciati il 16 gennaio. Un’occasione per condividere le proprie scelte e celebrare il cinema e le serie che hanno segnato l’anno appena passato.

Avete tempo da oggi fino al 15 gennaio per votare i film e le serie tv che vi hanno più divertito, appassionato, terrorizzato e fatto sognare, i vincitori saranno annunciati il 16 gennaio. Si aprono le danze. Sono aperte le votazioni per i Movieplayer Awards 2026, il tradizionale appuntamento che permette ai lettori di Movieplayer.it di esprimere le proprie preferenze sull'annata cinematografica e televisiva che si è conclusa votando i loro titoli preferiti al cinema e in tv. Anche quest'anno la redazione ha selezionato per voi una lista di nomination tra cui potrete scegliere i vostri preferiti.

