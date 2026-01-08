Mourinho attacca i suoi giocatori dopo la sconfitta | Gli auguro di non dormire tanto quanto me

Dopo l'eliminazione del Benfica, José Mourinho ha espresso forti critiche nei confronti dei suoi giocatori, sottolineando la sua delusione e il suo disappunto. Le sue parole evidenziano l'importanza della mentalità e della preparazione in momenti decisivi, invitando alla riflessione sulla responsabilità individuale e collettiva nel percorso sportivo.

Mou attacca Hazard: 'Non si sacrifica' - José Mourinho risponde a Eden Hazard: dopo le dure parole del belga nei confronti del gioco espresso dal suo Chelsea (LEGGI QUI), il tecnico portoghese ha deciso di dire la sua e come al solito ha ... calciomercato.com

#Moratti attacca Inzaghi: "Non mi è piaciuto" - "Quando è andato via Simone #Inzaghi, che per me è andato via male, non mi è piaciuto cosa è successo", ha dichiarato l'ex patron a #RadioKissKiss. "Ha imitato #Mourinho con una cattiva imitazione, perché Mo - facebook.com facebook

