Mourinho attacca i suoi giocatori dopo la sconfitta | Gli auguro di non dormire tanto quanto me
Dopo l'eliminazione del Benfica, José Mourinho ha espresso forti critiche nei confronti dei suoi giocatori, sottolineando la sua delusione e il suo disappunto. Le sue parole evidenziano l'importanza della mentalità e della preparazione in momenti decisivi, invitando alla riflessione sulla responsabilità individuale e collettiva nel percorso sportivo.
Mourinho è durissimo dopo l'eliminazione del Benfica: "Mi rifiuto di credere che un giocatore possa essere nervoso all'idea di giocare una semifinale di Coppa di Lega". 🔗 Leggi su Fanpage.it
