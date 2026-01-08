Mostra di pittura ed Ensemble di trombe | a Palermo un evento benefico a sostegno dei narcolettici

A Palermo, si svolge un evento benefico che unisce arte e musica per sensibilizzare sulla narcolessia, una condizione neurologica poco conosciuta. La mostra di pittura e l’ensemble di trombe rappresentano un’occasione per sostenere le persone affette da questa malattia, promuovendo consapevolezza e solidarietà in modo sobrio e rispettoso. Un'iniziativa volta a unire la comunità in un gesto di attenzione e supporto.

Arte, musica e impegno sociale si incontrano a Palermo per accendere i riflettori sulla narcolessia, malattia rara e spesso invisibile. Sabato 10 gennaio 2026, la Chiesa di Sant'Andrea Apostolo degli Aromatari ospiterà una mostra di pittura e un ensemble di trombe, evento benefico promosso dalla.

