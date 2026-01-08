Morto Jan Steenberg il giorno prima aveva compiuto 121 anni | Fatale un attacco d'asma
Jan Steenberg, che aveva appena compiuto 121 anni, è deceduto a causa di un attacco d'asma. Il centenario sudafricano si considerava uno degli uomini più anziani al mondo. La sua morte segna la perdita di una figura nota per la longevità e la sua lunga vita.
Jan Steenberg è morto per un attacco d'asma dopo aver festeggiato il suo 121esimo compleanno. Il centenario sudafricano sosteneva di essere l'uomo più anziano del mondo. Nato il 31 dicembre 1904, non era mai stato riconosciuto dal Guinness World Records. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morto Jan Steenberg, il giorno prima aveva compiuto 121 anni: “Fatale un attacco d’asma” - Jan Steenberg è morto per un attacco d’asma dopo aver festeggiato il suo 121esimo compleanno. fanpage.it
