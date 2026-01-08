Morto Jan Steenberg il giorno prima aveva compiuto 121 anni | Fatale un attacco d'asma

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jan Steenberg, che aveva appena compiuto 121 anni, è deceduto a causa di un attacco d'asma. Il centenario sudafricano si considerava uno degli uomini più anziani al mondo. La sua morte segna la perdita di una figura nota per la longevità e la sua lunga vita.

Jan Steenberg è morto per un attacco d'asma dopo aver festeggiato il suo 121esimo compleanno. Il centenario sudafricano sosteneva di essere l'uomo più anziano del mondo. Nato il 31 dicembre 1904, non era mai stato riconosciuto dal Guinness World Records. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: È morto Tatsuya Nakadai, l’attore divenuto leggenda del cinema con “L’ultimo samurai”: aveva 92 anni

Leggi anche: Accoltella l’ex fuori dal supermercato, condannato a 13 anni. Il giorno prima l’sms: “Domani si avvera il mi sogno”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

morto jan steenberg giornoMorto Jan Steenberg, il giorno prima aveva compiuto 121 anni: “Fatale un attacco d’asma” - Jan Steenberg è morto per un attacco d’asma dopo aver festeggiato il suo 121esimo compleanno. fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.