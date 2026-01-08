Morto Filippo Maria Carlini tra i fondatori della pro loco di San Martino al Cimino
È venuto a mancare Filippo Maria Carlini, tra i fondatori della Pro Loco di San Martino al Cimino. La sua figura ha contribuito in modo significativo alla promozione e alla crescita del territorio, lasciando un ricordo importante nella comunità locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il patrimonio culturale e sociale del paese.
Lutto a San Martino al Cimino per la scomparsa di Filippo Maria Carlini, un uomo che ha legato indissolubilmente il suo nome alla valorizzazione del borgo e alla nascita dell'associazionismo locale. Carlini non è stato solo un cittadino attivo, ma un vero e proprio pioniere del movimento delle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
