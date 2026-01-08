morte matilde baldi arrestato il conducente della porsche

È stato arrestato Franco Vacchina, 64 anni, in relazione all’incidente costato la vita a Matilde Baldi. L’uomo, commerciante di pneumatici, è stato fermato con l’accusa di tentato inquinamento delle prove. La vicenda coinvolge anche il conducente della Porsche, al centro dell’indagine. La notizia si inserisce nel quadro delle indagini in corso sulla tragica perdita della giovane.

È stato arrestato con l’accusa di tentato inquinamento delle prove Franco Vacchina, commerciante di pneumatici di 64 anni, già indagato per l’incidente stradale costato la vita a Matilde Baldi. L’uomo è stato sorpreso mentre si introduceva nel deposito dove si trova la sua Porsche, sottoposta a sequestro giudiziario dopo lo schianto avvenuto l’11 dicembre sull’autostrada Asti-Cuneo. Secondo la procura di Asti, quel comportamento avrebbe potuto compromettere elementi utili alle indagini, motivo per cui è stato disposto l’arresto e la misura dei domiciliari. Vacchina è accusato di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

