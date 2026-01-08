Morte Matilde Baldi arrestato conducente della Porsche | avrebbe tentato di inquinare le prove

La polizia stradale di Bra ha eseguito un arresto in relazione alla morte di Matilde Baldi, coinvolgendo il conducente di una Porsche che avrebbe tentato di inquinare le prove. L’intervento, richiesto dalla Procura di Asti, conclude la prima fase delle indagini volte a ricostruire con precisione i fatti. La vicenda rimane sotto attenzione per gli sviluppi delle indagini e le conseguenze legali.

Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia stradale di Bra, in provincia di Cuneo, ed è scattato su richiesta della Procura di Asti al termine della prima fase delle indagini finalizzate alla ricostruzione dei fatti.

Incidente mortale sull’Asti-Cuneo per Matilde Baldi: arrestato il guidatore della Porsche, le gravi accuse - Cuneo, Matilde Baldi ha perso la vita in un incidente: il conducente della Porsche è stato posto agli arresti domiciliari ed è indagato. notizie.it

Morte di Matilde Baldi: arrestato Franco Vacchina, accusato di essere alla guida della Porsche in una gara di velocità - Morte di Matilde Baldi: arrestato Franco Vacchina, accusato di essere alla guida della Porsche in una gara di velocità ... msn.com

Morte di Matilde Baldi, arrestato Franco Vacchina: è accusato di aver tentato di inquinare le prove x.com

