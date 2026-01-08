Morte Martina Baldi ai domiciliari il conducente della Porsche
Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, è stato posto agli arresti domiciliari in relazione all’incidente avvenuto l’11 dicembre sulla A33, che ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni. La giovane donna è deceduta cinque giorni dopo il ricovero presso l’ospedale di Alessandria. L’inchiesta prosegue per chiarire le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità.
È agli arresti domiciliari Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, che l’11 dicembre scorso era alla guida della Porsche coinvolta nel tragico incidente sull’autostrada Asti-Cuneo (A33), nel quale ha perso la vita Matilde Baldi, 20 anni, morta cinque giorni dopo il ricovero all’ospedale di Alessandria. L’ipotesi della gara ad alta velocità Secondo l’ipotesi contestata dalla Procura. 🔗 Leggi su Feedpress.me
