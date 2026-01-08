Morte Martina Baldi ai domiciliari il conducente della Porsche

Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, è stato posto agli arresti domiciliari in relazione all’incidente avvenuto l’11 dicembre sulla A33, che ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni. La giovane donna è deceduta cinque giorni dopo il ricovero presso l’ospedale di Alessandria. L’inchiesta prosegue per chiarire le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Morte di Matilde Baldi, arrestato Franco Vacchina: è accusato di aver tentato di inquinare le prove - Ai domiciliari il commerciante di pneumatici che alla guida di una Porsche avrebbe causato l’incidente sull'autostrada Asti- msn.com

Sulla rivista di settore , Martina Russo scrive un articolo in cui consiglia due libri che trattano una tematica che mette spesso in crisi: quella della morte. Uno di questi, è , scritto da - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.