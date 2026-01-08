Morte di Matilde Baldi arrestato Franco Vacchina | è accusato di aver tentato di inquinare le prove

Si è recentemente verificato un grave incidente sull’autostrada Asti-Cuneo, con la tragica morte di una giovane donna di 20 anni. Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di inquinare le prove legate all’incidente, avvenuto mentre era alla guida di una Porsche. La vicenda solleva importanti questioni sulla responsabilità e sulla corretta gestione delle prove giudiziarie.

Arrestato l'uomo alla guida della Porsche che ha provocato la morte di Matilde - Oggi inizia la perizia sui tanti video di sicurezza della tangenziale nel tratto in cui si ipotizza si stesse tenendo la gara di velocità ... lanuovaprovincia.it

Matilde Baldi tamponata ai 200 all’ora, arrestato il conducente della Porsche: l’accusa è di aver inquinato le prove - L'incidente è avvenuto sull'autostrada Asti Cuneo la settimana prima di Natale: Matilde e la sua mamma erano su una Fiat 500 che è stata colpita in modo violentissimo da una Porsche GT3 ... dire.it

