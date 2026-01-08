Morte Aurora Livoli Valdez Velazco confessa l' omicidio | Pensavo fosse assopita

Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, ha confessato di aver ucciso Aurora Livoli, una giovane di 19 anni, durante un interrogatorio nel carcere di San Vittore. L’uomo ha dichiarato di aver pensato che Aurora fosse assopita al momento dell’omicidio e ha ammesso anche di aver abusato di lei. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità e delle forze dell’ordine.

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l'omicidio di Aurora Livoli. L'uomo, 57 anni, è stato interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella e ha ammesso anche di aver abusato della diciannovenne. Aurora Livoli, il presunto killer era già stato condannato per stupro: era a piede libero per un 'buco' nel casellario giudiziario; Aurora Livoli morta a Milano, l'uomo indagato è in cella per avere aggredito un'altra donna e aveva precedenti per stupro. La 19enne controllata due volte a dicembre;

Aurora Livoli, Valdez ammette abuso e omicidio: «Non mi sono reso conto, pensavo dormisse» - Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, peruviano indagato per la morte di Aurora Livoli, ha confessato l’omicidio della giovane di 19 anni trovata senza vita a Milano il 29 ... leggo.it

Aurora Livoli, la confessione di Valdez: «L’ho uccisa io» - Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, peruviano indagato per la morte di Aurora Livoli, ha confessato oggi, 8 gennaio, l’omicidio della giovane di 19 anni trovata senza vita a Milano il ... leggo.it

Morte di Aurora Livoli, Velazco confessa la violenza e l'omicidio: Pensavo dormisse

Milano: morte Aurora Livoli, Velazco confessa violenza e omicidio. #Livoli #lapresse #cronaca x.com

MONTE SAN BIAGIO: MORTE AURORA, FUNERALI IL 10 GENNAIO

