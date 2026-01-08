morta per una corsa clandestina tra porche arrestato uno dei guidatori

Un commerciante di pneumatici coinvolto in un incidente stradale sulla A33 Asti-Cuneo, avvenuto l’11 dicembre 2025 durante una corsa clandestina tra Porsche, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. L’incidente ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni, che è deceduta cinque giorni dopo il ricovero all’ospedale di Alessandria.

Asti, 8 gennaio 2026 – È finito agli arresti domiciliari c, commerciante di pneumatici, che lo scorso 11 dicembre scorso era alla guida della Porsche che ha provocato l'incidente sull'autostrada Asti-Cuneo, nel quale è rimasta coinvolta Matilde Baldi, 20 anni, morta cinque giorni dopo all'ospedale di Alessandria. L'ipotesi contestata è che l'uomo abbia ingaggiato una sorta di gara, iniziata sulle strade di Asti e proseguita sull'autostrada A33, a una velocità di 212,39 chilometri orari. Insieme a lui è indagato anche un secondo uomo, alla guida di un'altra Porsche, che però non sarebbe rimasta coinvolta nello schianto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

