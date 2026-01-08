Morta per una corsa clandestina tra Porche arrestato uno dei guidatori
Un commerciante di pneumatici coinvolto in un incidente stradale sulla A33 Asti-Cuneo, avvenuto l’11 dicembre 2025 durante una corsa clandestina tra Porsche, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. L’incidente ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni, che è deceduta cinque giorni dopo il ricovero all’ospedale di Alessandria.
Asti, 8 gennaio 2026 – È finito agli arresti domiciliari c, commerciante di pneumatici, che lo scorso 11 dicembre scorso era alla guida della Porsche che ha provocato l'incidente sull'autostrada Asti-Cuneo, nel quale è rimasta coinvolta Matilde Baldi, 20 anni, morta cinque giorni dopo all'ospedale di Alessandria. L'ipotesi contestata è che l'uomo abbia ingaggiato una sorta di gara, iniziata sulle strade di Asti e proseguita sull'autostrada A33, a una velocità di 212,39 chilometri orari. Insieme a lui è indagato anche un secondo uomo, alla guida di un'altra Porsche, che però non sarebbe rimasta coinvolta nello schianto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Arrestato Franco Vacchina, guidava la Porsche che ha ucciso Matilde Baldi durante una corsa clandestina
Leggi anche: Incidente a Roma, morta 20enne. Tre ragazzi feriti. Forse una gara clandestina tra auto
Matilde Baldi morta per una corsa clandestina, arrestato il conducente della Porsche: Franco Vacchina andava a 212 km/h - È agli arresti domiciliari Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, che l'11 dicembre scorso era alla guida della Porsche che ha provocato l'incidente ... msn.com
Morì per una corsa clandestina, arrestato il guidatore della Porsche - È agli arresti domiciliari Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, che l'11 dicembre scorso era alla guida della ... msn.com
Morte di Matilde Baldi, uccisa durante una corsa clandestina: arrestato il guidatore della Porsche - La giovane viaggiava a bordo di una Fiat 500, guidata dalla madre Elvia Pia, quando è stata tamponata violen ... msn.com
La madre di Sara Fabris è morta diciassette giorni dopo il matrimonio celebrato alla Casa dei Gelsi dell’Advar di Treviso: «L’abito bianco l’ho comprato di corsa in un market cinese. È stata una giornata piena d’amore» - facebook.com facebook
Una ragazza di 19 anni è morta oggi dopo essersi recata al pronto soccorso dell’ospedale di Manduria, Taranto, con un forte mal di testa. La ragazza è però deceduta dopo poche ore. Secondo i parenti, la giovane avrebbe lamentato dolori già da un paio di x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.