Morta a 12 anni per una polmonite fulminante tre medici indagati a Padova per omicidio colposo
A Padova, tre medici sono indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di una bambina di 12 anni avvenuta lo scorso 31 dicembre a causa di una polmonite fulminante. L'indagine mira a chiarire eventuali responsabilità nell’evento tragico, ancora al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità sanitarie.
Tre medici dell'ospedale di Padova sono indagati per la morte di una bambina di 12 anni avvenuta per polmonite fulminante lo scorso 31 dicembre. Attesa per i risultati dell'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
