morire di psichiatria livorno

Una donna di 41 anni è deceduta nel bagno del reparto di Psichiatria dell'ospedale di Livorno. L’episodio ha suscitato attenzione sull’andamento della salute mentale e sulla gestione dei servizi psichiatrici. Le autorità stanno conducendo le indagini per comprendere le circostanze del decesso. La notizia evidenzia l’importanza di un'attenzione continua alla tutela e al supporto delle persone in trattamento psichiatrico.

una donna di 41 anni si sarebbe suicidata nel bagno del reparto di Psichiatria dell’ospedale di Livorno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Morire di psichiatria a Livorno: l’ennesima vittima, la terza dal 2017; Siamo dentro una lunga tempesta.

