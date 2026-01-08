Morì per una corsa clandestina sulle strade di Asti arrestato guidatore Porsche
Un tragico incidente si è verificato ad Asti durante una corsa clandestina, coinvolgendo una Porsche e una Fiat 500. Matilde Baldi, insieme alla madre, era a bordo dell’auto più piccola quando è stata travolta, riportando gravi ferite. L’incidente ha portato all’arresto del conducente della Porsche, sottolineando i rischi legati alle corse non autorizzate sulle strade pubbliche.
