Morì per una corsa clandestina sulle strade di Asti arrestato guidatore Porsche

Un tragico incidente si è verificato ad Asti durante una corsa clandestina, coinvolgendo una Porsche e una Fiat 500. Matilde Baldi, insieme alla madre, era a bordo dell’auto più piccola quando è stata travolta, riportando gravi ferite. L’incidente ha portato all’arresto del conducente della Porsche, sottolineando i rischi legati alle corse non autorizzate sulle strade pubbliche.

Matilde Baldi viaggiava su una Fiat 500 in compagnia della madre quando è stata travolta. Un impatto devastante in cui è rimasta ferita anche la mamma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

