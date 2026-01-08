Morì per gara tra Porsche arrestato

Un commerciante di pneumatici è stato posto agli arresti domiciliari dopo un incidente sull'autostrada Asti-Cuneo. L'uomo, alla guida di una Porsche, avrebbe partecipato a una gara non autorizzata che ha portato al tamponamento di un’auto e alla morte di una giovane donna. L’indagine ipotizza una condotta imprudente, con velocità superiori ai limiti consentiti, che ha causato un grave incidente.

13.00 E' agli arresti domiciliari il commerciante di pneumatici, che l'11 dicembre scorso, alla guida di una Porsche, ha provocato un incidente sull'autostrada Asti-Cuneo, tamponando l'auto di una donna di 20 anni,Matilde Baldi, morta 5 giorni dopo all'ospedale di Alessandria L'ipotesi contestata è che l'uomo abbia ingaggiato una sorta di gara, partita sulle strade di Asti e proseguita sull' autostrada A33, a 212,39 Km orari di velocità. Assieme a lui è indagato un altro uomo, alla guida di un'altra Porsche, non coinvolto nello schianto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Matilde Baldi uccisa da una gara tra Porsche. Il fidanzato: «Vendetta? Sarebbe peggio» Leggi anche: Fiat travolta da una Porsche, Matilde muore a 20 anni: l’ipotesi della gara tra auto a 200 chilometri orari Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Matilde Baldi tamponata ai 200 all’ora, arrestato il conducente della Porsche: l’accusa è di aver inquinato le prove - L'incidente è avvenuto sull'autostrada Asti Cuneo la settimana prima di Natale: Matilde e la sua mamma erano su una Fiat 500 che è stata colpita in modo violentissimo da una Porsche GT3 ... dire.it

Morte di Matilde Baldi, uccisa durante una corsa clandestina: arrestato il guidatore della Porsche - La giovane viaggiava a bordo di una Fiat 500, guidata dalla madre Elvia Pia, quando è stata tamponata violen ... msn.com

Matilde Baldi morta per una corsa clandestina, arrestato il conducente della Porsche: Franco Vacchina andava a 212 km/h - È agli arresti domiciliari Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, che l'11 dicembre scorso era alla guida della Porsche che ha provocato l'incidente ... msn.com

Guido Guerrini in gara alla Dakar 2026 Il pilota di Sansepolcro in versione copilota dal 3 gennaio sarà a bordo della Porsche 959 Dakar Evo preparata e guidata dall'industriale trentino Lorenzo Delladio Non è bastata la vittoria nella Bridgestone Fia Ecorally - facebook.com facebook

Schianto sulla A33, prende sempre più corpo l'ipotesi della gara tra Porsche: ci sarebbe un indagato x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.