Moretto rivela | Il Milan aspetta Maignan una settimana Romano | Ottimismo in aumento
L’attuale calciomercato del Milan è al centro di attenzione, con particolare focus sul rinnovo di Maignan. Matteo Moretto ha riferito che il club aspetta il portiere francese per circa una settimana, mentre Fabrizio Romano segnala un aumento dell’ottimismo riguardo alle trattative. Le informazioni provenienti da entrambe le fonti suggeriscono un atteggiamento positivo verso il prolungamento dell’accordo, elemento importante per la continuità della squadra rossonera.
I giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano parlano del calciomercato del Milan e del possibile rinnovo di Mike Maignan con il Diavolo. Le parole da 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
