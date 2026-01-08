Morbegno piange Ciapponi | volontario e narratore del territorio

Morbegno ricorda Pietro Giuseppe Ciapponi, conosciuto da molti come Beppe o PG. Volontario dedicato e narratore del territorio, ha contribuito a conservare e condividere la storia e l’identità della città attraverso il suo impegno e le sue fotografie. La sua figura rimarrà un punto di riferimento per la comunità, testimonianza di un legame autentico con Morbegno e il suo patrimonio.

Morbegno dice addio a Pietro Giuseppe Ciapponi, per tutti semplicemente Beppe o PG: volontario instancabile, autore e fotografo capace di raccontare la città e il suo territorio con uno sguardo autentico, discreto e profondamente umano.Figura molto conosciuta nel mondo associativo locale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Aiuti da ProValtellina al territorio. Fondi per l’ex colonia di Morbegno Leggi anche: La Croce d’Oro piange Giovanni Vannucci, storico volontario Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Morbegno piange Ciapponi: volontario e narratore del territorio; Morbegno piange Pietro Giuseppe Ciapponi, custode della memoria del territorio; Morbegno piange Beppe Ciapponi, fotografo appassionato e filantropo. Talamona: scontro fra ottantenni Incidente sulla 38. Uno degli anziani soccorso in codice rosso #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #MorbegnoEBassaValle #Talamona #Sondrio #Newssondrio #Notiziesondrio #Areu #ConsorzioSoccorsoValtellina - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.