Massimo Moratti commenta la recente sfida tra Inter e Napoli, sottolineando il ruolo dei nerazzurri in corsa per il primo posto. Tuttavia, l'ex presidente nerazzurro esprime dubbi sulla gestione arbitrale, evidenziando differenze rispetto al passato. Le sue parole riflettono una critica alla situazione attuale, evidenziando l'importanza di un arbitraggio equo per il regolare svolgimento del campionato.

Inter News 24 Moratti, ex presidente nerazzurro, analizza la sfida scudetto e critica la gestione arbitrale attuale: le sue parole. In vista del big match di domenica prossima, lo storico ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è intervenuto ai microfoni di Napoli Network per analizzare il momento d’oro della squadra di Inzaghi e la rincorsa degli azzurri. Dopo l’ultimo turno di campionato, che ha visto l’ Inter trionfare a Parma e il Napoli frenare contro il Verona, i nerazzurri hanno l’occasione di volare a +7. Moratti ha lodato il gioco della capolista: «L’Inter sta giocando bene e merita il primo posto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moratti scalda Inter Napoli: «Nerazzurri da primato, ma gli arbitri non sono all’altezza. Prima c’era un’associazione di delinquenti, ora…»

