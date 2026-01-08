Moratti e gli arbitri prima di Inter-Napoli | In passato delinquenti oggi non all'altezza

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, commenta senza esitazioni gli episodi arbitrali delle ultime partite di campionato, sottolineando come, in passato, ci fossero comportamenti più gravi e oggi si riscontrino criticità di diversa natura. La sua analisi si concentra sulla percezione di una diminuzione della qualità e dell'imparzialità degli arbitri, evidenziando le differenze tra passato e presente nel mondo del calcio italiano.

