Moratti e gli arbitri prima di Inter-Napoli | In passato delinquenti oggi non all'altezza
L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, commenta senza esitazioni gli episodi arbitrali delle ultime partite di campionato, sottolineando come, in passato, ci fossero comportamenti più gravi e oggi si riscontrino criticità di diversa natura. La sua analisi si concentra sulla percezione di una diminuzione della qualità e dell'imparzialità degli arbitri, evidenziando le differenze tra passato e presente nel mondo del calcio italiano.
L'ex presidente nerazzurro non usa giri di parole per definire quanto accaduto (anche) nell'ultima giornata di campionato. "Ho visto che al Maradona sono successe cose non chiare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
