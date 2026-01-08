Moratti attacca | Arbitri di oggi fuori forma e non all’altezza

Massimo Moratti commenta le recenti polemiche arbitrali, criticando la forma e l’efficienza degli arbitri attuali. Intervenendo a Napoli Network, l’ex presidente nerazzurro ha espresso il suo punto di vista sugli episodi dell’ultimo turno di campionato, sottolineando una differenza rispetto al passato e suscitando riflessioni sul livello degli arbitri in Serie A.

Massimo Moratti scalda la vigilia di Inter-Napoli con parole destinate a far discutere. L’ex presidente nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Napoli Network, ha commentato senza giri di parole le recenti polemiche arbitrali, soffermandosi sugli episodi dell’ultimo turno di campionato e tracciando un confine netto con il passato. Secondo Moratti, non esiste alcun parallelismo con gli scandali di vent’anni fa: “Non ci sono analogie con quello che è successo allora. In quel periodo c’era una vera e propria associazione di delinquenti a gestire il calcio. Oggi il problema è diverso: ci sono arbitri fuori forma, che non sono all’altezza del ruolo che ricoprono ”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

