Montevergine un’alba splendida che racconta il volto severo dell’inverno
L’alba a Montevergine di oggi ha dipinto un paesaggio invernale di grande purezza. I colori chiari, l’aria calma e la sottile neve creano un’atmosfera serena e riflessiva, rappresentando il volto severo e allo stesso tempo suggestivo dell’inverno. Un momento di quiete che invita alla contemplazione e al rispetto della natura in questa stagione.
A Montevergine l’alba di oggi ha offerto uno spettacolo che non chiede commenti: colori limpidi, aria ferma, neve sottile. È il volto più quieto dell’inverno, quello che si concede al mattino presto, mentre gli strumenti dell’Osservatorio registrano un ulteriore calo delle temperature, arrivato –. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Montevergine, la strada resta bloccata: Natale senza la messa dei frati - Probabilmente è dal Natale degli anni della guerra che il santuario di Montevergine non rimaneva chiuso per le festività. ilmattino.it
Con questa splendida sequenza di immagini, relative all’alba dello scorso 16 dicembre, desideriamo augurare buon 2026 dall’Osservatorio di Montevergine. - facebook.com facebook
