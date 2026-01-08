Montevergine un’alba splendida che racconta il volto severo dell’inverno

L’alba a Montevergine di oggi ha dipinto un paesaggio invernale di grande purezza. I colori chiari, l’aria calma e la sottile neve creano un’atmosfera serena e riflessiva, rappresentando il volto severo e allo stesso tempo suggestivo dell’inverno. Un momento di quiete che invita alla contemplazione e al rispetto della natura in questa stagione.

