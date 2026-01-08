Montevergine un’alba splendida che racconta il volto severo dell’inverno

Da avellinotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’alba a Montevergine di oggi ha dipinto un paesaggio invernale di grande purezza. I colori chiari, l’aria calma e la sottile neve creano un’atmosfera serena e riflessiva, rappresentando il volto severo e allo stesso tempo suggestivo dell’inverno. Un momento di quiete che invita alla contemplazione e al rispetto della natura in questa stagione.

A Montevergine l’alba di oggi ha offerto uno spettacolo che non chiede commenti: colori limpidi, aria ferma, neve sottile. È il volto più quieto dell’inverno, quello che si concede al mattino presto, mentre gli strumenti dell’Osservatorio registrano un ulteriore calo delle temperature, arrivato –. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

montevergine un8217alba splendida che racconta il volto severo dell8217inverno

© Avellinotoday.it - Montevergine, un’alba splendida che racconta il volto severo dell’inverno

Leggi anche: “I giorni dello sbarco”, a Licata il docufilm che racconta l’alba della liberazione

Leggi anche: L'alba più magica dell'anno. Migliaia di persone a Stonehenge per celebrare il solstizio d'inverno tra riti druidi e antiche leggende

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Montevergine, la strada resta bloccata: Natale senza la messa dei frati - Probabilmente è dal Natale degli anni della guerra che il santuario di Montevergine non rimaneva chiuso per le festività. ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.