Montevergine il santuario resterà chiuso | celebrazioni sospese anche per la Candelora 2026
Il Santuario di Montevergine sarà chiuso al pubblico fino a nuovo avviso, anche per la festa della Candelora del 2 febbraio 2026. La chiusura si rende necessaria a causa della frana che, dal 25 novembre 2025, ha compromesso la viabilità di accesso, rendendo impraticabile l'accesso al complesso situato sul Monte Partenio, in provincia di Avellino.
Il Santuario di Montevergine rimarrà chiuso al pubblico anche per la Candelora del 2 febbraio 2026 a causa della frana che dal 25 novembre 2025 ha compromesso la viabilità di accesso al complesso religioso situato sul Partenio, in provincia di Avellino. A comunicarlo è l’abate ordinario, Riccardo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
