Monteforte Babbo Natale e la Befana scendono dal cielo

Domenica 11 gennaio 2026, Monteforte Irpino ospiterà “Monteforte in Festa”, un evento pensato per famiglie e bambini. Durante questa giornata, il paese si trasformerà in un grande palcoscenico per spettacoli e iniziative dedicate ai più piccoli, con la partecipazione speciale di Babbo Natale e la Befana. Un’occasione per vivere momenti di convivialità e divertimento in un’atmosfera semplice e accogliente.

Domenica 11 gennaio 2026 Monteforte Irpino si trasformerà in un grande palcoscenico per bambini con “Monteforte in Festa”, un evento unico dedicato a famiglie, bimbi e amanti dello spettacolo.Il programma prenderà il via alle ore 16.00 a Palazzo Loffredo, con un momento spettacolare e senza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Babbo Natale e la Befana scendono in piazza a Bagnaia Leggi anche: 14 dicembre, a Firenze torna la magia di Babbo Natale che scende dal cielo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Monteforte, Babbo Natale e la Befana scendono dal cielo. La Befana esiste davvero? Ha davvero le scarpe rotte? È davvero la moglie di Babbo Natale? La risposta a tutti gli interrogativi in libro - Scopri la storia della Befana, le sue origini e come viene festeggiata nel mondo con il libro di Rosalba Troiano ... ilfattoquotidiano.it

La Befana al Castello di Lunghezza, un evento speciale per la fine delle feste - Insieme alla Befana, gli Elfi, le Babbo Nataline e ovviamente Babbo Natale per festeggiare non solo i 10 anni del Natale al Castello di Lunghezza, ma anche i 30 anni de Il Fantastico Mondo Del ... tg24.sky.it

Perché la Befana porta la calza? - 2/3 - Scopri la storia della Befana, le sue origini e come viene festeggiata nel mondo con il libro di Rosalba Troiano ... ilfattoquotidiano.it

Caro Babbo Natale quest’anno non voglio miracoli… mi basta un servizio senza sorprese Promesso: latte e biscotti pronti, e io proverò a essere un filino meno mala femmena Monteforte Irpino, Piazza Umberto I 393 054 2117 Tutti i giorni, a pran - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.