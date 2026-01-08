Monster High Live-Action | Le famose bambole stanno per prendere vita

Monster High si prepara a tornare sul grande schermo con un film live-action. Dopo il successo delle serie animate e degli speciali TV, Mattel annuncia la produzione di un nuovo lungometraggio, scritto da Hannah Hafey e Kaitlin Smith. Questa novità porta i personaggi delle bambole mostruose in una nuova dimensione, offrendo ai fan un’esperienza cinematografica fedele alla loro passione per il mondo di Monster High.

Mattel ha annunciato che Hannah Hafey e Kaitlin Smith scriveranno il nuovo film live-action di Monster High, il franchise di bambole mostruose che ha già ispirato serie animate e speciali TV. Le due sceneggiatrici, note per il loro lavoro su progetti young adult e horror-comedy, porteranno una nuova visione al mondo di Monster High, con un focus su amicizia, accettazione e avventura tra studenti mostruosi. Il film è in fase di sviluppo presso Mattel Films, con produzione esecutiva da parte di Robbie Brenner (produttrice di Lady Bird e The United States vs. Billie Holiday) e un team che punta a un tono fresco e inclusivo per il pubblico teen. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

