Molestie sul lavoro s’indaga La vittima | Io pietrificata Un’eternità quegli attimi
Un’indagine è in corso dopo che un’addetta ai servizi non sanitari in un ospedale di Merate ha denunciato molestie sul lavoro. La vittima ha descritto i momenti come eterni, sentendosi pietrificata, e ha evidenziato la mancanza di intervento da parte dei superiori. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei lavoratori e sulla gestione dei comportamenti in ambienti professionali.
Addetta ai servizi non sanitari molestata al lavoro in ospedale a Merate, senza che i suoi superiori siano intervenuti per proteggerla. Dalla direzione ospedaliera hanno avvisato i magistrati della Procura della Repubblica di Lecco, mentre nella società esterna di cui è dipendente la giovane è stata avviata un’indagine interna. Pure la vittima, che ha 28 anni e che dopo aver tentato un gesto estremo prova a riprendersi, procederà per le vie legali. Intanto ha accettato di raccontare la drammatica esperienza. Cosa è accaduto? "Un collega da dietro ha spinto le sue parti intime contro di me, mettendomi all’angolo e indugiando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
