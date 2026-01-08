Modena e provincia in festa per la Fiamma olimpica | sfreccia anche su una Maserati Video

La Fiamma Olimpica ha attraversato questa mattina la provincia di Modena, partendo da Maranello, dove è stata accolta da alcune Ferrari. L’evento, che ha coinvolto diverse località, si inserisce nelle celebrazioni ufficiali e rappresenta un momento di condivisione e orgoglio per la comunità locale. La passerella si è conclusa con un video che cattura i momenti salienti di questa significativa manifestazione.

Modena, 8 gennaio 2026 – La Fiamma Olimpica (video) ha attraversato questa mattina la provincia di Modena, partendo da Maranello dove è stata accolta da alcune Ferrari, simbolo del territorio, parcheggiate. Tedofori a Modena: l'emozione della Fiamma olimpica. Il video "Abbiamo vissuto con tanta emozione e grandissimo orgoglio a Maranello il passaggio della Fiamma Olimpica, che ha attirato moltissimi cittadini lungo il percorso dei tedofori, compresi gli alunni delle scuole toccate dall'itinerario della staffetta. Per la nostra città è stato un onore accogliere la Fiaccola, in viaggio verso Milano-Cortina 2026, e tutta la comunità maranellese ha condiviso con entusiasmo, e passione i valori rappresentati dalla Fiammo Olimpica: inclusione, fratellanza, rispetto del prossimo, pace.

