Modena disabile molestata su un treno

A Modena, una persona con disabilità è stata vittima di molestie su un treno. L'aggressore ha puntato la vittima in stazione, rivolgendole avances indesiderate, e una volta a bordo ha continuato l'atteggiamento molesto, nonostante la presenza della sedia a rotelle. L'episodio solleva questioni sulla tutela delle persone con disabilità e sulla sicurezza nei mezzi pubblici.

Ha puntato la sua vittima mentre era in stazione, in attesa del treno, rivolgendole avances sgradite; poi una volta a bordo l’ha raggiunta e l’ha molestata, nonostante fosse in sedia a rotelle. Un uomo di 39 anni, originario della Tunisia e residente a Parma, è stato arrestato dai carabinieri di Castelfranco Emilia, nel modenese, per violenza sessuale aggravata e interruzione di pubblico servizio. Ora si trova in carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

