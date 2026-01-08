Mobilità e accoglienza bocciate La denuncia di Confcommercio | Disagi durante le festività
Confcommercio Assisi denuncia i disagi riscontrati durante le festività natalizie riguardo alla mobilità e all’accoglienza turistica. La richiesta di un incontro urgente con l’amministrazione mira a confrontarsi sulle criticità e a trovare soluzioni pratiche per migliorare la situazione. L’appuntamento è previsto per domani a mezzogiorno, con l’obiettivo di avviare un dialogo costruttivo per il futuro del settore.
Mobilità e accoglienza turistica: Confcommercio Assisi denuncia i disagi vissuti nel corso delle festività natalizie e per questo ha chiesto e ottenuto un incontro urgente con l’amministrazione in programma domani a mezzogiorno, con l’obiettivo di avviare un confronto concreto e individuare soluzioni efficaci per il futuro. I provvedimenti adottati dal Comune hanno previsto il dirottamento dei flussi turistici a Santa Maria degli Angeli, con collegamento verso il centro storico di Assisi tramite navetta ogni trenta minuti. Un sistema che, secondo Confcommercio, si è rivelato inadeguato: l’area di sosta era priva di servizi, punti di ristoro e di qualsiasi forma di accoglienza, lasciando i visitatori disorientati e costretti ad attendere a lungo dopo ore di viaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
