Mobilità e accoglienza turistica: Confcommercio Assisi denuncia i disagi vissuti nel corso delle festività natalizie e per questo ha chiesto e ottenuto un incontro urgente con l’amministrazione in programma domani a mezzogiorno, con l’obiettivo di avviare un confronto concreto e individuare soluzioni efficaci per il futuro. I provvedimenti adottati dal Comune hanno previsto il dirottamento dei flussi turistici a Santa Maria degli Angeli, con collegamento verso il centro storico di Assisi tramite navetta ogni trenta minuti. Un sistema che, secondo Confcommercio, si è rivelato inadeguato: l’area di sosta era priva di servizi, punti di ristoro e di qualsiasi forma di accoglienza, lasciando i visitatori disorientati e costretti ad attendere a lungo dopo ore di viaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mobilità e accoglienza bocciate. La denuncia di Confcommercio : "Disagi durante le festività"

