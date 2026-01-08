L'Inter si avvicina con discrezione all'acquisto di Mlacic, con poche difficoltà nella trattativa. La concorrenza di una grande squadra europea sembra essersi ridotta, offrendo nuove prospettive per il trasferimento. Secondo gli aggiornamenti di mercato, le prospettive di chiusura dell’affare appaiono positive, confermando un quadro più stabile e senza ostacoli significativi.

di Paolo Moramarco Mlacic Inter, operazione senza ostacoli o quasi! Sbaragliata la concorrenza di una big europea, Moretto e Romano confermano l’ottimismo. Fabrizio Romano e Matteo Moretto forniscono gli ultimi dettagli sul possibile arrivo di Branimir Mlacic all’ Inter, difensore centrale croato classe 2007 proveniente dall’Hajduk Spalato. Nel video pubblicato questo pomeriggio sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato ha confermato che non ci sono ostacoli tra le due parti per l’operazione, che sta proseguendo con ottimismo. L’ Inter, secondo Romano, sta intensificando il suo interesse per il giovane difensore con segnali sempre più concreti da parte del club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mlacic Inter, operazione senza ostacoli o quasi! Una big europea si taglia fuori dalla corsa al difensore croato: gli aggiornamenti fanno ben sperare

Leggi anche: Mlacic Inter, Moretto suona l’allarme: aumenta la concorrenza per il difensore! Ci sono anche gli occhi di una big europea

Leggi anche: Mlacic Inter, duello ad un top club francese per il difensore croato: i nerazzurri hanno una strategia per anticipare tutti!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calciomercato Inter, offerta per Mlacic: cifre e dettagli; FCIN1908 / L’Inter spinge per Mlacic: ecco la cifra sul piatto. E c’è un piano verso l’estate; Inter, concorrenza per Mlacic. Moretto: Diversi club hanno chiesto informazioni; Roma-Raspadori, nuovo incontro. L'Inter insiste per il giovane Mlacic. Milan-Maignan, maxi rinnovo a un passo. Napoli, che asta per Lucca.

Calciomercato Inter, il blocco Frattesi-Galatasaray (e la Juventus spera) - Il figlio di Robinho nerazzurro e... Rumor - L'Inter è da tempo sulle tracce di Branimir Mlacic, difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato: operazione per giugno, ma, secondo Sky, se dal club croato arrivassero aperture si potrebbe fare un ... affaritaliani.it