Miretti lascia la Juve? Il CorSport | mossa azzardata si rischia un altro caso Savona-Joao Mario

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si specula sulla possibile partenza di Miretti dalla Juventus. La decisione potrebbe rappresentare una mossa rischiosa, paragonabile a casi passati come quello di Savona e Joao Mario, con implicazioni da valutare attentamente per il club e il giocatore.

Il futuro del centrocampista rimane in bilico. L'interrogativo che circonda il futuro di Fabio Miretti non riguarda solo il calciomercato, ma l'essenza stessa del progetto Juventus. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il centrocampista classe 2003 sembra essere diventato l'ago della bilancia tra la necessità di far cassa e la volontà di puntare sui talenti fatti in casa. Il paradosso Miretti: talento o plusvalenza?. Nelle ultime settimane, il nome di Miretti è stato accostato a metà Serie A — dalla Lazio al Bologna, passando per la Fiorentina — quasi fosse l'unico sacrificabile sull'altare del bilancio.

