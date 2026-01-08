Mirandola al via Sciroppo di Teatro | magia bolle e risate per bambini e famiglie

A Mirandola prende il via la rassegna “Sciroppo di Teatro”, dedicata a bambini e famiglie. Domenica 11 gennaio alle 16:30, all’auditorium Rita Levi Montalcini, si svolgerà lo spettacolo “Ouverture des saponettes” della compagnia Studio Ta Daa, offrendo un’occasione di intrattenimento semplice e coinvolgente. L’evento propone un momento di condivisione tra magia, bolle e risate, nel rispetto delle esigenze di pubblico e famiglie.

