Minneapolislacrimogeni su manifestanti

A Minneapolis, la tensione si intensifica dopo la morte di una donna uccisa dall'ICE. Gli agenti federali hanno usato lacrimogeni per disperdere i manifestanti riuniti davanti al Bishop Henry Whipple Federal Building. La situazione evidenzia le crescenti tensioni tra autorità e cittadini in un contesto di protesta e sfiducia, con le forze dell'ordine che interagiscono con le persone presenti in modo deciso.

17.30 Sale la tensione a Minneapolis, dopo la morte della donna uccisa dall'Ice. Gli agenti federali hanno usato lacrimogeni per disperdere una manifestazione davanti al Bishop Henry Whipple Federal Building nel centro della città. Lo ha constatato la Cnn sul posto. Nel tentativo di spostare alcuni manifestanti dall'altro lato della strada davanti all'edificio federale che ospita varie agenzie tra cui quella per l'immigrazione, gli agenti hanno fatto ricorso alla sostanza gas-simile. Una nube di fumo ha invaso l'area. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scoppiano proteste a Minneapolis dopo la sparatoria mortale all'ICE