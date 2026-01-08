Minneapolis veglia di protesta dei cittadini per la donna uccisa dall' Ice

A Minneapolis, cittadini e attivisti si sono riuniti in una veglia silenziosa per ricordare Renee Nicole Good, uccisa da un agente dell’Ice durante un raid anti immigrazione. La cerimonia si è svolta su un tratto di neve vicino al luogo dell’incidente, con un santuario di fiori e candele. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e solidarietà per la comunità locale.

Una folla di residenti del Minnesota e di attivisti ha partecipato a una veglia a Minneapolis attorno a un santuario improvvisato di fiori e candele, su un tratto di neve vicino al luogo in cui, poche ore fa, la 37enne Renee Nicole Good è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco da un agente dell’Ice nel corso di un raid anti immigrazione. Lo riporta la Cnn. “Non tollereremo l’Ice”, hanno intonato alcuni dei presenti. Altri reggevano cartelli con scritte come ‘Ice assassina, fuori dalle nostre strade’. Le azioni degli agenti federali, hanno affermato gli oratori, sono inaccettabili e il risultato diretto di quello che hanno definito uno Stato militarizzato senza responsabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Minneapolis, veglia di protesta dei cittadini per la donna uccisa dall'Ice Leggi anche: Usa: donna uccisa a Minneapolis da agente Ice, proteste in diverse città Leggi anche: Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa a Minneapolis nel video della sparatoria dell’ICE Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Minneapolis, veglia di protesta dei cittadini per la donna uccisa dall'Ice; Say Her Name: Minneapolis si ferma per Renee Nicole Good. Minneapolis, veglia di protesta dei cittadini per la donna uccisa dall'ICE - Una folla di residenti del Minnesota e di attivisti ha partecipato a una veglia a Minneapolis attorno a un santuario improvvisato di fiori e candele, su un tratto di neve vicino al luogo ... msn.com

"Say Her Name": Minneapolis si ferma per Renee Nicole Good - Rose bianche e candele nel luogo dove l'agente ICE ha aperto il fuoco: "Era una vicina che proteggeva la sua comunità" ... msn.com

"Non credete alle bugie, oggi lei è stata uccisa a sangue freddo" Minneapolis, cittadini radunati in strada, veglia spntanea in onore di Renee Nicole Good. x.com

la Repubblica. . Forze federali hanno aperto il fuoco e ucciso una donna a Minneapolis nell'ambito di una massiccia azione anti-migranti. La vittima aveva tentato di speronare con la sua auto agenti dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) - la polizia c - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.