A Minneapolis, durante un intervento federale, una donna di 37 anni è stata uccisa da tre colpi alla testa da un agente dell’ICE, suscitando proteste e tensioni negli Stati Uniti. L’episodio evidenzia le crescenti controversie riguardo alle politiche di immigrazione e alla gestione delle forze dell’ordine nel paese.

Si tinge di sangue il giro di vite dell’amministrazione Donald Trump contro l’immigrazione. A Minneapolis, durante un’operazione federale di controllo, un agente dell’Ice ha ucciso una cittadina americana disarmata, innescando uno scontro politico e sociale che sta attraversando l’intero Paese. L’episodio ha trasformato una normale attività di enforcement in un caso nazionale, riaccendendo il dibattito sull’uso della forza, sui limiti delle operazioni anti-migranti e sul ruolo delle agenzie federali nelle grandi città. La vittima è Renee Nicole Good, 37 anni, poetessa e madre di tre figli. Secondo quanto riferito dai familiari, la donna viveva a Minneapolis ed era legata a un noto attivista locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Minneapolis, l’Ice uccide la 37enne Renee Nicole Good con tre colpi alla testa: esplode la protesta negli Usa

Leggi anche: Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa a Minneapolis nel video della sparatoria dell’ICE

Leggi anche: Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa dagli agenti dell’Ice: «Era cittadina Usa»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Minneapolis, l'Ice uccide una donna: «Minacciava gli agenti con il suo suv». Renee Nicole Good freddata con tre colpi alla testa - Un agente federale ha ucciso una cittadina americana di 37 anni, la moglie di un noto attivista locale, che ... leggo.it