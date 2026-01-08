Minneapolis l’Ice uccide la 37enne Renee Nicole Good con tre colpi alla testa | esplode la protesta negli Usa
A Minneapolis, durante un intervento federale, una donna di 37 anni è stata uccisa da tre colpi alla testa da un agente dell’ICE, suscitando proteste e tensioni negli Stati Uniti. L’episodio evidenzia le crescenti controversie riguardo alle politiche di immigrazione e alla gestione delle forze dell’ordine nel paese.
Si tinge di sangue il giro di vite dell’amministrazione Donald Trump contro l’immigrazione. A Minneapolis, durante un’operazione federale di controllo, un agente dell’Ice ha ucciso una cittadina americana disarmata, innescando uno scontro politico e sociale che sta attraversando l’intero Paese. L’episodio ha trasformato una normale attività di enforcement in un caso nazionale, riaccendendo il dibattito sull’uso della forza, sui limiti delle operazioni anti-migranti e sul ruolo delle agenzie federali nelle grandi città. La vittima è Renee Nicole Good, 37 anni, poetessa e madre di tre figli. Secondo quanto riferito dai familiari, la donna viveva a Minneapolis ed era legata a un noto attivista locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
