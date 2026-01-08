Minneapolis JD Vance difende i federali | E' stato un attacco al popolo americano

Il vicepresidente JD Vance ha espresso forti critiche ai media in seguito all’uccisione di Renee Nicole Good da parte di un agente dell’ICE a Minneapolis. Definendo l’evento un attacco alle forze dell’ordine e al popolo americano, Vance ha difeso le forze federali, sottolineando l’importanza di un’informazione equilibrata e obiettiva in momenti di tensione.

Definendolo un “ attacco alle forze dell’ordine ” e “ un attacco al popolo americano ”, il vicepresidente JD Vance ha criticato aspramente i media dopo l’uccisione di Renee Nicole Good da parte di un agente dell’ Ice a Minneapolis. Vance ha affermato che l’agente era chiaramente giustificato nel sparare a Good e che non è preoccupato di pregiudicare un’indagine che è appena iniziata. L’agente ha chiaramente agito per legittima difesa, ha affermato Vance. Ha definito Good “una vittima dell’ ideologia di sinistra ” che è stato spinto da una presunta rete di gruppi politicamente motivati a interferire con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

