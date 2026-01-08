Minneapolis il sindaco all' Ice dopo l' uccisione di una donna | Se ne vada dalla città

Il sindaco di Minneapolis, Tim Frey, ha espresso forti critiche nei confronti dell’ICE dopo l’incidente che ha causato la morte di una donna durante un’operazione di blocco anti immigrazione clandestina. In conferenza stampa, Frey ha chiesto all’agenzia di lasciare la città, sottolineando la necessità di proteggere i cittadini e mantenere un ambiente di rispetto e sicurezza.

Il sindaco democratico di Minneapolis Tim Frey in conferenza stampa ha avuto parole durissime contro l'ICE dopo che mercoledì gli agenti dell' dell'Immigration and Customs Enforcement hanno ucciso una donna all'interno di un'auto, durante un raid anti immigrazione clandestina nella città del Minnesota. Frey, ha smentito la ricostruzione fornita dal dipartimento della Sicurezza interna dell'incidente. "Dopo aver visto il video, voglio dire a tutti, senza mezzi termini, che è una sciocchezza", ha detto Frey, con parole più colorite. "Si tratta di un agente che ha abusato del suo potere in modo sconsiderato, causando la morte di una persona.

Usa: i toni forti del sindaco Frey contro gli agenti federali dell'Ice "Andatevene, get the fuck out of Minneapolis" - Conferenza stampa infuocata con le differenti versioni sull'uccisione di una donna da parte di un'agente federale ... tg.la7.it

Agenti Ice uccidono donna a Minneapolis dopo blitz anti-migranti - Testimoni oculari che hanno ripreso un video agghiacciante: si vede un federale mascherato che spara a bruciapelo tre colpi attraverso il finestrino dell'Suv dopo che un altro agente aveva intimato ... tg24.sky.it

Usa: i toni forti del sindaco Frey contro gli agenti dell'Ice "Andatevene, get the f... out of Minneapolis" - facebook.com facebook

"Non c'è molto che possa dire di nuovo che possa migliorare questa situazione. Ma ho un messaggio per la nostra comunità, per la nostra città, e ho un messaggio per l'Ice: fuori dai co****ni da questa città". Così il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, dopo l'uc x.com

