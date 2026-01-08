Minneapolis ICE spara e uccide una 37enne | dubbi sulla dinamica scoppiano proteste in tutti gli Usa

Un'operazione delle forze dell'ordine a Minneapolis ha portato alla morte di una donna di 37 anni, generando dubbi sulla dinamica degli eventi e scatenando proteste in tutto gli Stati Uniti. La ministra della sicurezza interna ha affermato che la vittima avrebbe seguito gli agenti durante un'operazione di arresto, ma le circostanze restano oggetto di discussione e approfondimento pubblico.

A far discutere sono state le dichiarazioni della ministra della sicurezza interna, Kristi Noem, secondo cui la vittima avrebbe "pedinato" gli agenti impegnati nelle operazioni di arresto dei clandestini di Minneapolis. Noem ha detto che l'agente che ha sparato ha "messo in pratica il proprio addestramento per salvare la propria vita e quella dei suoi colleghi". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

