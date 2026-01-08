Minneapolis gli attimi dopo gli spari Posso controllarle il polso? Sono medico L’agente Ice lo gela | No non mi interessa – Il video

Dopo gli spari a Minneapolis, un uomo si avvicina agli agenti dell’Ice chiedendo cortesemente di controllare il polso di una persona. La scena, ripresa in un video, evidenzia le tensioni e le reazioni immediate in un momento delicato, sollevando interrogativi sulla gestione delle emergenze e il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine. Una testimonianza visiva che invita a riflettere sulle dinamiche in situazioni di crisi.

«Posso andare a controllarle il polso?». Lo chiede un uomo agli agenti dell’Ice davanti alla macchina di Renee Nicole Good. Sono gli attimi subito dopo gli spari, contro la donna, americana, per mano di un agente dell’Ice a Minneapolis. Renee in quel momento è colpita, riversa sul sedile, dopo che la sua auto, oramai senza controllo, è andata a sbattere su un altro veicolo parcheggiato. L’agente dell’Ice risponde negativamente. «No! Indietro! Ora!». Il testimone insiste: « Sono un medico ». L’agente gli replica secco: « Non mi interessa ». La donna, colpita tre volte, morirà poco dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Un agente dell’Ice ha ucciso una donna a Minneapolis durante il blitz contro gli immigrati Leggi anche: Il racconto del medico di guardia dopo gli spari ad Acerra: “Mi ha puntato la pistola contro” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Minneapolis, il sindaco all'Ice dopo l'uccisione di una donna: "Se ne vada dalla città" - Il sindaco democratico di Minneapolis Tim Frey in conferenza stampa ha avuto parole durissime contro l'ICE dopo che mercoledì gli agenti dell' ... msn.com

