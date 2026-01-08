Minneapolis donna uccisa da un agente della polizia ICE anti migrazioni | le immagini

A Minneapolis, una donna di nome Renee Nicole Good è stata tragicamente uccisa durante un intervento delle forze dell’ICE, l’agenzia anti migrazioni degli Stati Uniti. L’incidente è avvenuto in un posto di blocco, attirando l’attenzione mediatica e sollevando questioni sulla sicurezza e le modalità operative delle operazioni di polizia in contesti di alta tensione. Di seguito, vengono presentate le immagini relative all’incidente.

Una donna di nome Renee Nicole Good è stata uccisa a un posto di blocco da un agente dell'ICE, le squadre anti migrazioni. E' accaduto a Minneapolis e l'episodio ha scatenato un'ondata di proteste. Le immagini di quanto accaduto sono state registrate da un passante (video tratto da X).

Donna uccisa a Minneapolis da un agente Ice. Per i federali è stata legittima difesa. Proteste in molte città - La segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem difende il federale, ha "messo in pratica il proprio addestramento per ... huffingtonpost.it

Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa a Minneapolis nel video della sparatoria dell’ICE - Renee Nicole Good, 37enne, madre di un bambino, è la donna uccisa a Minneapolis da un agente dell’ICE. fanpage.it

Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa dagli agenti dell’Ice a Minneapolis x.com

Usa, donna uccisa a Minneapolis da agente Ice: proteste in diverse città. https://www.ilfattonisseno.it/2026/01/usa-donna-uccisa-a-minneapolis-da-agente-ice-proteste-in-diverse-citta/ - facebook.com facebook

