Minneapolis centinaia di persone protestano davanti a un edificio federale

A Minneapolis, centinaia di persone si sono radunate di fronte a un edificio federale per protestare in seguito alla morte di Renee Nicole Macklin Good, uccisa da un agente dell’ICE durante un'operazione di controllo dell’immigrazione. La manifestazione si è svolta con cartelli e slogan, coinvolgendo i presenti nel rispetto delle normative vigenti. Questo episodio evidenzia le tensioni legate alle politiche di immigrazione e alla reazione della comunità locale.

Centinaia di persone si sono radunate in segno di protesta davanti a un edificio federale a Minneapolis, con cartelli, slogan e affrontando gli agenti federali presenti sul posto, dopo che una donna di 37 anni, Renee Nicole Macklin Good, è stata uccisa da un agente dell’ICE che partecipava all’ultima operazione di repressione dell’immigrazione dell’amministrazione Trump Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Minneapolis, centinaia di persone protestano davanti a un edificio federale Leggi anche: Piazza piena di macchine davanti alla scuola, anche i bimbi protestano Leggi anche: Borse di studio, mancano 47 milioni: gli studenti protestano davanti al Pirellone La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Proteste negli Usa dopo l'uccisione di una donna da parte dell'Ice a Minneapolis; Agente anti-immigrazione Usa uccide una donna, proteste in piazza; Say Her Name: Minneapolis si ferma per Renee Nicole Good; Agente dell'Ice spara e uccide una donna a Minneapolis. I cittadini scendono in strada. Minneapolis, cittadini in strada dopo l'uccisione di Renee Nicole Good - Centinaia di persone si sono radunate a Minneapolis sul luogo della sparatoria in cui un agente dell'Ice ha ucciso una donna bianca disarmata. ilgiornale.it

Minneapolis, migliaia in piazza per protestare contro l'Ice, dopo l'omicidio di una donna. Il sindaco: "Andatevene" - Questo l'identikit della vittima uccida dalla polizia anti immigrazione, durante un raid. rtl.it

Minneapolis, dilagano le proteste dopo l’uccisione della 37enne Renee Nicole Good - Il vicepresidente Vance: «Era una estremista di sinistra squilibrata» ... ilsole24ore.com

FOTO | Centinaia di persone si sono radunate a Minneapolis sul luogo della sparatoria in cui un agente dell'Ice ha ucciso Renee Nicole Good. Proteste anche a New York. In quattrocento hanno manifestato fuori dall'ufficio dell'Ice. #ANSA https://www.ansa.it/si - facebook.com facebook

Centinaia di troll scatenati stamane per applaudire all’esecuzione sommaria di una giovane madre di tre figli a #Minneapolis. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.