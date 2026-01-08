Un agente dell’Ice a Minneapolis ha aperto il fuoco contro un’auto, causando la morte di una donna. Secondo le autorità, l’auto avrebbe tentato di investire gli agenti durante un’operazione di controllo sull’immigrazione. L’incidente ha suscitato reazioni di protesta tra la popolazione locale, evidenziando le tensioni legate alle attività delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Un agente federale dell’Ice ha sparato e ucciso una automobilista di Minneapolis, in Minnesota, che, secondo le autorità, avrebbe tentato di investire gli uomini della sicurezza durante un’operazione di contrasto all’immigrazione. La vittima è la 37enne Renee Nicole Good, cittadina statunitense. Nel video si vede una vettura ferma e la folla che protesta contro i poliziotti: “Vergogna. Siete dei criminali, avete appena sparato a una persona”. Poi successivamente alcuni paramedici cercano di rianimare qualcuno. In altre immagini, precedenti, riprese da un testimone si vede un’auto ferma in mezzo alla strada per ostacolare il passaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, agente dell'Ice spara contro un'auto e uccide una donna: rabbia della folla

