Minime in ulteriore calo allerta gialla per ghiaccio

Le temperature minime continuano a diminuire, provocando gelate diffuse su tutto il territorio toscano. Per questo motivo, la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta gialla per ghiaccio fino alle ore 12 di giovedì 8 gennaio. È importante adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante le condizioni di ghiaccio, che interessano tutte le quote della regione.

Temperature minime in ulteriore calo con gelate diffuse a tutte le quote. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la Toscana fino alle 12 di domani, giovedì 8 gennaio.Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

