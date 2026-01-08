Minime in ulteriore calo allerta gialla per ghiaccio
Le temperature minime continuano a diminuire, provocando gelate diffuse su tutto il territorio toscano. Per questo motivo, la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta gialla per ghiaccio fino alle ore 12 di giovedì 8 gennaio. È importante adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante le condizioni di ghiaccio, che interessano tutte le quote della regione.
