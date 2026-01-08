Minaccia di morte la compagna alla mensa della Caritas in fuga si scaglia contro gli agenti
Durante il pranzo del giorno dell’Epifania alla mensa della Caritas di via Marsala a Termini, un uomo ha minacciato di morte la propria compagna. In seguito, in fuga, si è scagliato contro gli agenti intervenuti per gestire la situazione. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza.
Era a pranzo con la compagna il giorno dell'Epifania alla mensa della Caritas di via Marsala, a Termini. Poi l'aggressione nei confronti della donna, minacciata di morte davanti ai presenti. Un uomo, un cittadino originario dell'Iraq di 33 anni, è stato per questo arrestato con le accuse di atti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
