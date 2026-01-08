Minaccia di morte la compagna alla mensa della Caritas in fuga si scaglia contro gli agenti

Durante il pranzo del giorno dell’Epifania alla mensa della Caritas di via Marsala a Termini, un uomo ha minacciato di morte la propria compagna. In seguito, in fuga, si è scagliato contro gli agenti intervenuti per gestire la situazione. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza.

L’ex compagna lo denuncia per maltrattamenti, lui la insulta e la minaccia di morte: 42enne arrestato - Alcuni giorni fa un 42enne era stato denunciato dall’ex compagna per una serie di episodi di violenza e maltrattamenti. fanpage.it

Befana di paura a Roma Termini, picchia la compagna in mensa poveri e scappa: 33enne arrestato a San Lorenzo - Roma, è finita a San Lorenzo, dopo ore di ricerche, la fuga del 33enne accusato di aver aggredito la compagna durante la festa della Befana in una struttura di accoglienza nell’area di via Marsala, a ... msn.com

TELE ONE. . : Picchia la moglie e minaccia di morte la sua famiglia. Intervento dei carabinieri a Gela, arrestato un 46enne sequestrata anche una pistola. - facebook.com facebook

Minaccia di morte i genitori: 'Vi faccio bruciare vivi'. arrestato. Tossicodipendente trovato dalla polizia sul divano con accanto un mazza #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.