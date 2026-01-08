Mimmo Rotella autoritratto d’un mondo
Mimmo Rotella, artista italiano noto per il décollage, ha vissuto tra esilio e innovazione. La sua opera riflette un mondo in trasformazione, segnato da distacchi e ricongiungimenti. Attraverso le sue creazioni, Rotella ha saputo catturare l’essenza di un’epoca, lasciando un segno duraturo nel panorama artistico internazionale. La sua vita e il suo lavoro rappresentano un esempio di impegno e originalità nel contesto culturale italiano ed europeo.
«Addio all’americano d’Italia», «all’inventore del décollage». Sintesi di una vita fatta d’esilio e di strappi. Parole con cui vent’anni fa si salutava Mimmo Rotella, quando l’8 gennaio del 2006 si spense all’età di 87 anni, nella casa in cui aveva vissuto i suoi ultimi anni a Milano. Ventuno da quando, nel 2005, poco prima di morire, aveva aperto le porte della sua personale Casa. 🔗 Leggi su Feedpress.me
