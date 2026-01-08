Mimmo Rotella autoritratto d’un mondo

Mimmo Rotella, artista italiano noto per il décollage, ha vissuto tra esilio e innovazione. La sua opera riflette un mondo in trasformazione, segnato da distacchi e ricongiungimenti. Attraverso le sue creazioni, Rotella ha saputo catturare l’essenza di un’epoca, lasciando un segno duraturo nel panorama artistico internazionale. La sua vita e il suo lavoro rappresentano un esempio di impegno e originalità nel contesto culturale italiano ed europeo.

Mimmo Rotella – Autorotella - A vent’anni dalla scomparsa, la Fondazione Mimmo Rotella rende omaggio al grande artista con una mostra dedicata ai suoi autoritratti alla Casa della Memoria ... artribune.com

Mimmo Rotella: il secondo volume del catalogo. Intervista a Antonella Soldaini - La Fondazione Mimmo Rotella e il Mimmo Rotella Institute hanno realizzato il Secondo Volume del Catalogo ragionato delle opere di Mimmo Rotella (1918, Catanzaro – 2006, Milano), a cura di Germano ... exibart.com

L'otto gennaio del 2006 moriva Mimmo Rotella, artista nato a Catanzaro, conosciuto soprattutto per le sue opere realizzate con la tecnica del dècollage. Esponente del movimento “Nouveau Realisme” ne contribuì fortemente lo sviluppo. Negli anni novanta ha - facebook.com facebook

Mimmo Rotella, l’omaggio di Catanzaro a vent’anni dalla morte Fondazione Mimmo Rotelle su @ArteMagazine x.com

